¡ÖÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡×º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º»²²Ã¤Ç¸«¤»¤¿³Ð¸ç¡Ö¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×
¡Ö8³ä9³ä¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤ÇÀ¼Í¥¤Ë½éÄ©Àï¤·¤¿º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÇÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤È¤¤¤¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¹ðÇò¡£ºîÉÊ¤Î¡È¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡É¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤Æ¼ýÏ¿¤ËÎ×¤ó¤À¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï
¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÇÛÁ÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤ä¤ê¤Þ¡Á¤¹!¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡£º´Ìî¤ÎÅÐ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¶È³¦¤Ç°ìÈÖ¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬¹¥¤¤Ê¼«¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦º´Ìî¤Ï¡¢USËÜ¼Ò¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¤½¤¦¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤ÇÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤â¥¸¥§¥·¡¼¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é(¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ò)¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëº´Ìî¡£½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤éÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´Éô°ì²óÏ¿¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¼¤¬Ï¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢(¼«Ê¬¤¬)¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8³ä9³ä¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢USËÜ¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±éµ»ÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Ìî¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
º´ÌîÍ¦ÅÍ
¡ûº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼5¡Ù¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï
¥¹¥Æ¡¼¥¸Ãæ±û¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç¤¤ÊÇÛÁ÷¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤ÎÃæ¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿º´Ìî¤Ï¡¢¡Öº´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¼Í¥¤ä¤ê¤Þ¡Á¤¹!¡×¤È¹â¤é¤«¤Ë¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¡£º´Ìî¤ÎÅÐ¾ì¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏÂç¤¤Ê´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢ºÇ¶á¤¢¤Þ¤ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢À¼¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤â½é¤á¤Æ¤ÇÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤¦´¶¤¸¤Ç¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î¤È¤¤â¥¸¥§¥·¡¼¤È²ñÏÃ¤ò¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÀÎ¤«¤é(¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ò)¸«¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£ºî¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¤È¤Ê¤ëº´Ìî¡£½éÄ©Àï¤Ê¤¬¤éÂç¹¥¤¤Ê¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÁ´Éô°ì²óÏ¿¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¡¢¤É¤¦¤¤¤¦É÷¤ËÀ¼¤¬Ï¿¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¡¢(¼«Ê¬¤¬)¡Ø¥È¥¤¡¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ç¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢8³ä9³ä¤òÏ¿¤êÄ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤Î¹ÃÈå¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢USËÜ¼Ò¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Æ¥£¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¤È¤Æ¤â¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£±éµ»ÎÏ¤âÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º´Ìî¤ÏÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¥·¥ê¡¼¥º¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¸ÀÍÕÁª¤Ó¤¬Æñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÙËâ¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Ê¤È¡£º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤»¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈºîÉÊ°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£