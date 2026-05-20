第７１回大井記念・Ｓ１が５月２０日、大井競馬場のダート２０００メートルで行われ、昨年のＪＢＣクラシック・Ｊｐｎ１で３着と好走していたサントノーレが伝統の一戦を制して重賞５勝目を手にした。２着のサヨノネイチヤとともに帝王賞・Ｊｐｎ１（７月１日、大井）への優先出走権が与えられた。

白砂が輝く直線をサントノーレが独壇場で駆け抜け、復活をアピールした。抜群のスタートを決めると迷わずハナへ。速いラップを刻みながらもリズム良く、３コーナーで追いすがる後続勢を引き離す。直線を迎えるとさらにリードを広げ、６馬身差をつける圧勝劇だった。

昨年のフリオーソレジェンドＣ以来、コンビ３勝目に導いた矢野貴之騎手は「レース前はいろいろなパターンを考えていたが、スタートの一歩目で逃げることに決めました。こんなに離れているとは思わなかったし、素晴らしい時計でびっくりしている。馬がよく辛抱してくれました」とたたえた。

大井記念初勝利の荒山勝徳調教師は「２０００メートルは少し長いかなと思っていたが、中間は負荷を強め、何とか距離が持つような体力づくりをしてきた。強いサントノーレを見せられてほっとしています」と安堵の表情。心身ともに進化を遂げたサントノーレが距離の壁を突破し、大井のエースとして輝きを増す走りを見せてくれそうだ。

サントノーレ 父エピカリス、母リンガスウーノ（父サウスヴィグラス）。小林・荒山勝徳厩舎所属の牡５歳。北海道新冠町・松浦牧場の生産。通算１８戦８勝（うちＪＲＡ１戦０勝）。総獲得賞金は１億８３３０万円。主な勝ち鞍は鎌倉記念・Ｓ２（２３年）、京浜盃・Ｊｐｎ２、戸塚記念・Ｓ１（２４年）、フリオーソレジェンドＣ・Ｓ３（２５年）。馬主は（株）ラ・メール。

西啓太騎手（サヨノネイチヤ＝２着）「前回と違い前に壁が作れたことで、しまいまでよく走ってくれた」

石川倭騎手（ディープリボーン＝３着）「前回とはメンタル面が別馬のようだった。いい感じだったし、リラックスして走れればこのぐらいは走れる」

御神本訓史騎手（スレイマン＝４着）「返し馬から落ち着いていたぶん、ゲートの出は良くなかったが、今日のような競馬ができるなら、いつか順番は回ってきそう」

和田譲治騎手（リベイクフルシティ＝５着）「パサパサの馬場で砂を嫌がったので外に出したぶんがロスになった」