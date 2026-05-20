【JIL SANDER】機能性も可愛さも欲張れる♡ 名品「ウォレットバッグ＆小物」特集

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洗練されたデザインで、持つだけでコーデを格上げしてくれるJIL SANDERの小物たち。そこで今回は、お財布＆バッグの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」を主役に、春気分を高めてくれるチャームやキーリングをご紹介します。乙女心をくすぐる名品を最後までチェックして♡

JIL SANDER

ウォレットバッグ

ピュアなデザインをコンセプトに高品質で洗練されたクリーンなアイテムが揃うジル サンダー。

お財布であり、バッグでもある、2つの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」はまさにジル サンダーらしい名品。

Cordinate 赤×イエローのMIXが乙女の気分を高めてくれる

バッグの内側にはカードスロットやファスナーつきポケットなどお財布機能も充実！

「タングルウォレット」ウォレットバッグ（10×20×0.4cm）162,800円、スノードロップチャーム 38,500円、トップス 206,800円、パンツ 173,800円、スカーフ 42,900円／以上ジル サンダー（ジルサンダージャパン）

Item Air Podsケース

首から下げてコーディネートのアクセントにも。

Air Podsケース 85,800円／ジル サンダー（ジルサンダージャパン）

Item キーリング

名品「カンテーロ」デザインが手のひらサイズに♡

キーリング 93,500円／ジル サンダー（ジルサンダージャパン）

Item チューリップチャーム

パッと華やぐ春らしいモチーフにひと目ぼれ。

チューリップチャーム 60,500円／ジル サンダー（ジルサンダージャパン）

撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）

Ray編集部 副編集長 小田和希子

本田紗来

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