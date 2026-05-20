【JIL SANDER】機能性も可愛さも欲張れる♡ 名品「ウォレットバッグ＆小物」特集
洗練されたデザインで、持つだけでコーデを格上げしてくれるJIL SANDERの小物たち。そこで今回は、お財布＆バッグの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」を主役に、春気分を高めてくれるチャームやキーリングをご紹介します。乙女心をくすぐる名品を最後までチェックして♡
JIL SANDER
ウォレットバッグ
ピュアなデザインをコンセプトに高品質で洗練されたクリーンなアイテムが揃うジル サンダー。
お財布であり、バッグでもある、2つの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」はまさにジル サンダーらしい名品。
Cordinate 赤×イエローのMIXが乙女の気分を高めてくれる
バッグの内側にはカードスロットやファスナーつきポケットなどお財布機能も充実！
Item Air Podsケース
首から下げてコーディネートのアクセントにも。
Item キーリング
名品「カンテーロ」デザインが手のひらサイズに♡
Item チューリップチャーム
パッと華やぐ春らしいモチーフにひと目ぼれ。
撮影／Junghyun Kim（TRON・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／辻村友貴恵（ende）モデル／本田紗来（本誌専属）
Ray編集部 副編集長 小田和希子
本田紗来