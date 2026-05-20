【JIL SANDER】機能性も可愛さも欲張れる♡ 名品「ウォレットバッグ＆小物」特集

洗練されたデザインで、持つだけでコーデを格上げしてくれるJIL SANDERの小物たち。そこで今回は、お財布＆バッグの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」を主役に、春気分を高めてくれるチャームやキーリングをご紹介します。乙女心をくすぐる名品を最後までチェックして♡

JIL SANDER

ウォレットバッグ

ピュアなデザインをコンセプトに高品質で洗練されたクリーンなアイテムが揃うジル サンダー。

お財布であり、バッグでもある、2つの機能をあわせ持つ「タングル ウォレット」はまさにジル サンダーらしい名品。