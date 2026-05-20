銀座コージーコーナーのかき氷が今年も登場♡大人味スイーツ＆夏パスタ特集

銀座コージーコーナーのカフェ・レストラン併設店に、2026年5月22日（金）から夏限定メニューが登場♡今年は“涼”をテーマに、かき氷やフローズンスカッシュなどの氷デザートを豊富にラインアップしています。さらに、爽やかな味わいの夏限定パスタも販売。旬の素材を取り入れたこだわりメニューで、暑い季節をおいしく涼やかに楽しめそうです。

大人味が魅力の新作かき氷

注目は新登場の「ほうじ茶とカシスのかき氷～ケーキ仕立て～（ほうじ茶付き）」。価格は1,091円（税込1,200円）です。

フロマージュブラン、スポンジ、ラズベリーソース、生クリームを重ねた土台にかき氷をのせた、まるでケーキのような贅沢な一品。

香ばしいほうじ茶シロップと甘ずっぱいカシスソース、生クリームのコクが絶妙に重なり合い、大人っぽい味わいを楽しめます。あたたかいほうじ茶付きなのも嬉しいポイントです。

定番人気の「宇治金時」は819円（税込900円）。宇治抹茶シロップの上品な香りと、ふっくら炊き上げた小豆のやさしい甘みが広がります。

「苺シロップのかき氷」も819円（税込900円）。国産苺を使用した果肉入りソースに、練乳のまろやかさが加わり、甘酸っぱく華やかな味わいに仕上がっています。

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爽快ドリンク＆夏限定パスタ

暑い日にぴったりな「シャリシャリ氷のマンゴースカッシュ」は728円（税込800円）。マンゴーの濃厚な甘みとシャリシャリ氷の食感が心地よく、コンデンスミルクが果実感を引き立てます。

「シャリシャリ氷の生レモンスカッシュ」も728円（税込800円）。自家製レモンシロップの爽やかな酸味が広がる、夏にぴったりの一杯です。

※原材料の一部にはちみつを使用していますので、一歳未満の乳児には食べさせないでください。

フードメニューでは、「イベリコ豚といんげんのジェノベーゼ」が1,255円（税込1,380円）で登場。

イベリコ豚の旨みと、シャキッとしたいんげん、フレッシュトマトの甘みが爽やかなジェノベーゼソースとマッチします。

「たこのマリネと夏野菜のレモン風味パスタ」も1,255円（税込1,380円）。

たこのマリネとグリル野菜を、レモンオリーブオイルと魚介の旨みたっぷりのボンゴレソースで仕立てた、夏らしい一皿です。別添えレモンを絞ることで、さらに爽やかな香りが広がります♪

夏限定メニューの販売情報

販売期間は2026年5月22日（金）～9月24日（木）まで。

スイーツ5品は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で販売されます。

パスタ2品は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で販売。

なお、銀座1丁目本店のみ、他店よりドリンク付きはプラス250円、単品はプラス150円となります。

まとめ

銀座コージーコーナーの夏限定メニューは、ひんやりスイーツから爽やかパスタまで、暑い季節にぴったりなラインアップが勢ぞろい♡

特にケーキ仕立ての新作かき氷は、大人のご褒美スイーツとしてぜひ味わいたい一品です。ゆったりとしたカフェ空間で、夏だけの特別なおいしさを楽しんでみてはいかがでしょうか。