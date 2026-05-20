◇プロ野球パ・リーグ ロッテ3ー1西武(20日、県営大宮球場)

西武が9回に2つのエラーが絡み1-3でロッテに敗戦。他球場ではオリックスが勝利したため2位に後退となりました。

西武先発の菅井信也投手は初回の満塁のピンチは無失点でしのぎますが2回に先頭の山口航輝選手にソロホームランを浴び先制を許します。

打線は3回に小島大河選手と石井一成選手のヒットでノーアウト1塁3塁を作ると、ロッテ先発の毛利海大投手の暴投で同点とします。

3回から立ち直った菅井投手はその後得点を与えず7回1失点の好投、8回は甲斐野央投手がつなぎ同点のまま終盤まで進みました。

しかし9回、3番手の佐藤隼輔投手は先頭をショートゴロとしますが、滝澤夏央選手がエラーし出塁を許すと、送りバントとヒットで1塁3塁のピンチを招きます。ここで友杉篤輝選手にスクイズを決められ勝ち越しを許します。

さらにフォアボールと暴投が絡み2アウト2塁3塁になると、小川龍成選手の打球を今度はセカンドの石井一成選手がエラー。この回2点を失いました。

9回はロッテのクローザー横山陸人投手にチャンスが作れず1-3で敗れました。

4月10日の試合では1点リードの9回に源田壮亮選手がエラーし逆転で敗戦、今季の大宮球場の試合は2連敗となりました。