井上尚弥vs中谷潤人戦のラウンドガールとして注目を集めた元NMB48のタレント・和田海佑さんが、週刊FLASHに登場しました。また、FLASHデジタル写真集 「和田海佑 さくら色の日々」がリリースされました。



【写真】セクシー小悪魔ガールの和田海佑さん

あざとかわいい系＆ドキッとするセクシー系のSNS投稿で100万インプを連発する和田さん。人気爆発の超新星の誕生です。新たな宇宙は“みゅう”から始まる!? 写真集は、元NMB48のセクシー小悪魔ガール・和田さんとの新たな季節の訪れと共に始まる夢いっぱいのニューライフを70ページで紡ぎ出します。桜の香りが漂ってくるようなほの甘い同棲生活を想起させる写真にLOVEな想いが加速します。



FLASHでは、9ページにわたるグラビアで圧倒的なプロポーションを見せつけた「グラビア界の次世代ヒロイン」。今の目標は「佐久間宣行さんのNOBROCK TVに出演して、同じ事務所の森脇梨々夏さんと共演すること」だそうです。



【和田海佑さんプロフィール】

わだみゆ 29歳 1997年3月29日生まれ 兵庫県出身 T158 AB型 趣味：野球観戦、心霊系、水色の物を集める 特技：100のエピソードトーク、愛嬌をふりまく 2020年9月、NMB48の7期生として加入。2025年11月、同グループを卒業。2026年2月にプラチナムプロダクションに移籍。1st写真集『確信犯』、デジタル限定写真集『 共犯者 』がワニブックスより発売中。最新情報は、公式X（@MYUMYU_48）、公式Instagram（@myu____o0）にて