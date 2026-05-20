◆テニス ▽全仏オープン予選第３日（２０日、フランス・パリ）

テニスの４大大会今季第２戦、全仏オープンの女子シングルス予選２回戦で、世界ランキング１３１位、予選第２１シードの坂詰姫野（橋本総業）が、１月の全豪に引き続き、４大大会２大会連続で予選決勝に進出だ。同２４１位のリヒテンシュタイン選手に、６−３、２−６、６−３の１時間４６分で制し、自身初の全仏本戦入りに王手をかけた。

坂詰は、ミスの少ない安定したストロークで、相手を振り回し、６−３でセットを先取した。しかし、第２セットに入ると、相手の攻撃のレベルが上がり、勝ちを意識したのか、坂詰にも焦りが見られた。２−６で落とし、最終セットに入った。

最終セットの自身のサーブである第２ゲーム。ブレイクポイントを握られ、０−２となるピンチがあったが、それを乗り切ると、逆に３ゲームを連取して、そのまま勝利を奪い取った。

坂詰は、今年１月の全豪で、予選３試合を勝ち抜き、自身初めて４大大会本戦入りを果たした。本戦１回戦で敗れはしたが、大きな自信をつけ、現在の自身最高の世界１３１位までランクを上げている。

予選の男女シングルスともに、３回勝ち上がって本戦入りとなる。本戦は２４日に開幕する。