中山優馬、趣味の話に花咲かす イシダイさばいて刺身に「大量に冷蔵庫にあります」
歌手で俳優の中山優馬が20日、都内で行われた新曲「ReTRY」「SPARK」のデジタルリリース、ミニジュエルキーホルダーの発売を記念した取材会に登壇。趣味の話に花を咲かせた。
【写真】爽やか！柄シャツで登場した中山優馬
取材会では、私生活についてのトークを展開。釣りが趣味の中山は「1年半行けていないです」と残念そうな表情を浮かべつつも、「釣りが趣味ですが、下手くそなので釣れないです」と話し、会場の笑いを誘った。
続けて「魚をさばくことも趣味なので、きのうは市場でイシダイを買ってさばいていました。大量に冷蔵庫にあります」とにっこり。刺身にしたエピソードを披露した。
「ReTRY」はショートドラマアプリ「Helo」『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌、「SPARK」はTOKYO MX『Wake Up 7』6月テーマ曲になっている。
同イベントは全国8ヶ所で開催。発売記念イベントを全国で行うのは、2014年にリリースした『Get Up!』以来、約12年ぶりとなる。
【写真】爽やか！柄シャツで登場した中山優馬
取材会では、私生活についてのトークを展開。釣りが趣味の中山は「1年半行けていないです」と残念そうな表情を浮かべつつも、「釣りが趣味ですが、下手くそなので釣れないです」と話し、会場の笑いを誘った。
「ReTRY」はショートドラマアプリ「Helo」『奥様は将軍夫!?今日からオフィスが戦場です』の主題歌、「SPARK」はTOKYO MX『Wake Up 7』6月テーマ曲になっている。
同イベントは全国8ヶ所で開催。発売記念イベントを全国で行うのは、2014年にリリースした『Get Up!』以来、約12年ぶりとなる。