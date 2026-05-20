夏のレジャーシーズンを前に20日、新潟市で第九管区海上保安本部の海難救助のスペシャリストたちが一堂に会し、合同訓練を行いました。



「訓練かかれ！」



新潟市で行われた合同訓練に参加したのは、新潟航空基地の機動救難士と富山・石川の海上保安部に所属する潜水士です。



それぞれの連携を強化しようと毎年行っているもので20日は、およそ30人が参加しました。





訓練は、沿岸部付近で船が座礁した想定で行われました。船をつなぎとめるロープを渡り座礁した船に乗り込んでいきます。さらに…ロープを遠くに発射する「もやい銃」と呼ばれる道具を使って座礁した船と陸をつなぎ、船に取り残された人を救助する訓練なども行われました。県内では去年海のレジャーによる事故は10件発生していて、3人が死亡しています。【新潟航空基地 機動救難士 川瀬寛さん】「各機関が日ごろから訓練している成果を十分に発揮し、また連携もスムーズにとれておりましたので今後、確実な対応につなげられるかと感じております」【第九管区海上保安本部 手島大 救難課長】「これから夏を迎えまして皆さま海に出かける機会が多くなると思いますが、安心してお出かけいただければと思います」第九管区海上保安本部は、海難事故が発生した際は「118番」まで通報するよう呼びかけています。