大阪府知事、大阪市長を務めた弁護士の橋下徹氏（56）が20日放送のフジ系「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。栃木県上三川町の強盗殺人事件を受け、若年者が凶悪犯罪に手を染める構造について言及し、私見を述べた。

69歳の女性が殺害されたこの事件をめぐっては、16歳の少年4人が実行役として逮捕。一部の少年が「頼まれてやった」「指示を受け、やらなければ家族や友達を殺すと脅された」などと供述している。

少年の一部が、犯行時に着用していた服を現場に脱ぎ捨てていたことや、少年の1人が逃走車両に乗れずにヒッチハイクで逃走していたなど、犯行の稚拙さも指摘されている。

タレント東野幸治（58）は「本当にもう、ここ2、3年こういった犯罪が多くて、テレビでも取り上げられてて、捕まるじゃないですか。犯罪に手を染めるっていうのはあまりにも幼稚というか。なおかつ捕まった時の…強盗殺人、罪重いじゃないですか。考えられないというのが正直なところ」と率直な感想を述べた。

東野のコメントに、橋下氏は、「なぜこんな犯罪に、っていうことが、ものすごい疑問だと思うんですけども。ちまたにね、簡単に高額バイト、『ちょっとやれば稼げますよ』っていう広告が山ほど出てるんですよ」と、甘い言葉に若年層が誘われるケースがあることに言及。

続けて「正直、うちの子どもたちも、そこに行きそうになってたんで。ちょっと僕が見て『これ、まずいんじゃないの？』っていうことでストップをかけたやつもあります」とも明かした。

MCのフリーアナウンサー青木源太（43）が「そこまで重罪じゃなくても、軽微な犯罪につながるような、ということですか？」と聞くと、橋下氏は「ちょっと著作権侵害になるんじゃないかっていうことで、ちょっとストップをかけたり」と説明した。

また、東野が「個人情報を相手方に渡す、で（犯罪に誘われる）っていうこともあるんでしょう？」と質問。橋下氏は「最初に『稼げます』っていうところから、個人情報を渡して。その後ですけど、家族や友達を殺すと脅されたと…」と話した。

「高校生でも…本当に東野さんが言われたように、犯罪形態なんか本当に幼稚な4人なんですけどもね。なぜ犯罪に引き込まれたかというと、幼稚すぎて、簡単なアルバイトみたいな入り口から誘われてしまったということもあるんじゃないですかね」と指摘していた。