タレントのりんごちゃんが公開した大胆な肌見せショットが話題になっている。

【映像】りんごちゃん 15kg減のビフォーアフターやセクシーショット

2026年1月31日に放送されたTBS系バラエティー番組『熱狂マニアさん！』で、運動せずに缶詰を使った食事だけで10日間のダイエットに挑戦。その結果、体重は88kgから81.5kgとなり6.5kgの減量に成功。2カ月後にも同じ番組でダイエット企画第2弾に挑戦し、低糖質・低カロリー食材に置き換える方法で76.3kgから72.9kg、5日間で3.4kg減量。ダイエット前から約15kg減量したビフォーアフター写真も注目されていた。

2026年4月5日のInstagram更新では、振り袖を着た舞妓姿を公開し「着こなしが斬新で綺麗」「すっごい痩せましたね」などのコメントが寄せられていた。

大胆肌見せセクシーショットに反響

5月19日の更新では、「新企画！超戦中！！！詳細をお楽しみに！」とコメントし、大胆な肌見せが印象的なセクシーな最新ショットを披露した。

この投稿には「めちゃくちゃキレイになってる」「痩せましたね」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）