¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¡¡¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥íË¡°ÆÄó½Ð¤òÌÀ¸À¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â½ÅÍ×¡×
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Ï£²£°Æü¤Î¹ñ²ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢£²Ç¯¸ÂÄê¤Î°û¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¸þ¤±¤¿´ØÏ¢Ë¡°Æ¤ò¹ñ²ñ¤ËÄó½Ð¤¹¤ë¤ÈÌÀ¸À¤·¤¿¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¤Ï¶ÛÇ÷¤·¤¿ÃæÅì¾ðÀª¤ò¼õ¤±¤¿ÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¤¥é¥ó¾ðÀª¤Î¶ÛÇ÷²½¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ·ÐºÑ¤ä¹ñÌ±À¸³è¤ËÉÔ°ÂÄê¤«¤ÄÉÔÆ©ÌÀ´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¬¥½¥ê¥óÂå¤ÎÊä½õ¤Î±äÄ¹¤ä²Æ¾ì¤ÎÅÅµ¤Âå¡¢¥¬¥¹ÂåÂÐºö¤Ê¤É£³Ãû±ß¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤òÂ®¤ä¤«¤ËÊÔÀ®¤¹¤Ù¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¤«¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤ÎºÇ¾®²½¤È¤¤¤¦´ÑÅÀ¤«¤é¹ñÌ±¤ÎÀ¸³è¤ä·ÐºÑ³èÆ°¤ËËü¤¬°ì¤Î¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤º¡¢ÊäÀµÍ½»»¤ÎÊÔÀ®¤ò´Þ¤á¤¿»ñ¶âÄ´Ã£¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£µ¬ÌÏ´¶¤ä¶ñÂÎÅª¤ÊÆâÍÆ¤Ï¿½¤·¾å¤²¤ëÃÊ³¬¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¸½ºß¤ÎÃæÅì¾ðÀª¤Ê¤É¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë·Á¤ÎÊäÀµÍ½»»°Æ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ºâ¸»¤Ï·è»»Í¾¾ê¶â¤ò½¼¤Æ¤ë²ÄÇ½À¤Ë¿¨¤ì¡Öºâ¸»¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂç¾æÉ×¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¶ÌÌÚ»á¤Ë°û¿©ÎÁÉÊ¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Î¼Â»Ü»þ´ü¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡Ö¤Ç¤¤ë¤À¤±Áá¤¯¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¡Ø¹ñÌ±²ñµÄ¡Ù¤ÇµÄÏÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²ÆÁ°¤ËÃæ´Ö¼è¤ê¤Þ¤È¤á¤¬½Ð¤·¤À¤¤¡¢À¯ÉÜ¤È¤·¤ÆË¡°Æ¤òÄó½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£