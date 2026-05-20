◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）

広島は、鮮やかな中継プレーで追加点を阻止した。２点を返して１点差に詰め寄った直後の６回１死一塁。２番手・塹江が代打・ヒュンメルに左越えの一打を浴びたが、左翼・佐々木から遊撃・小園へとつなぎ、難しいバウンドとなった本塁への返球は途中からマスクをかぶった石原が好捕して一走・松尾をタッチアウトにした。ＤｅＮＡ・相川監督がリクエストを要求したが、判定は覆らなかった。

試合は、バッテリーの相次ぐミスで劣勢を強いられていた。３回に先発・森翔平投手が自滅する形で２点を先制された。先頭の９番・島田への四球を起点に、持丸の捕逸も失点に絡んだ。森は３回だけで３四球と二塁けん制悪送球もあった。４回には１死二塁から９番・島田のバントを処理した持丸の三塁送球が犠打野選となり、直後に蝦名の適時二塁打で３点目を奪われた。

５回からバッテリーごと交代に。打線がその裏に奮起。２死一、二塁から菊池の右前適時打で１点を返し、小園も２死一、三塁から右前適時打で続いて計２点を返した。この回は１死から佐々木の中前打が起点となり、石原が今季初安打でチャンスを広げていた。