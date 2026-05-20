最大震度5強を観測した今回の地震。これまでに入っている被害をまとめました。

20日午前11時46分ごろ。沖縄本島近海を震源とする最大震度5強の地震が発生。鹿児島県の与論町で震度5強を観測しました。

与論島に家族で観光に来ていた男性は、空港近くのホテル付近で激しい揺れに襲われたと言います。

（東京から家族で観光 樺澤良さん（47））「ものすごい揺れで、あれっと思って、縦揺れみたいな感じで、これは危ないと思って、平屋みたいなプレハブなので、崩れる可能性があると思ってすぐに外に退避した」

与論高校では校舎に被害も。

天井にひびが入り、10センチほどのコンクリート片が落下。

町内の小学校では、ロッカーが倒れ、棚の扉のガラスが割れるなどしました。

町の体育館では天井の一部がはがれ落ちました。いずれもけが人はいませんでした。

与論町のスーパーでは、酒のびんなどの商品が棚から落ちて、通路に散乱。片付けのため、一時的に店を閉めて対応にあたりました。

沖永良部島は震度5弱を観測。

沖永良部高校では図書室の本が落ちる被害があり、教頭は「緊急地震速報よりも早く揺れ、身構える時間がなかった」といいます。けが人はいませんでした。

沖永良部島・知名町の認定こども園では、当時、園にいた18人の園児は給食中でしたが、園庭に避難し、全員無事でした。

（認定こども園たみな・森田ひとみ副園長）「子どもたちもびっくりしていたので、少しお話をしてから部屋に帰って（給食を）食べている。『怖かった』という声は聞かれた。一斉配信で『全員無事でした』というのを（保護者に）送っている」

知名町のスーパーでも、酒や日用品などが棚から落ちました。

（ERABUサンサンテレビ・森栄興さん）「急に揺れが始まってだんだん大きくなった横揺れで、体感では10秒～15秒ぐらい。地震の瞬間はみんな立ち上がって急に怖くなって横のものをつかんだ」

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