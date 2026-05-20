「行きたくないチーム」1位はグリズリーズ…NBAの“選手匿名アンケート”が話題

5月18日（現地時間17日）、オクラホマシティ・サンダーのシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以下「SGA」）が、2年連続となるMVPを受賞した。このタイミングに合わせ、NBA現地メディア『The Athletic』は人気企画である「NBA選手匿名アンケート」の結果を特集した記事を公開している。

このアンケートでは、同メディアが2月下旬から4月初旬にかけてNBA選手たちへ幅広いテーマについて質問を実施。個人賞から選手の移籍、市場動向やリーグで起きている問題まで、多岐にわたるトピックについて意見を集めた。今回は161名の選手が回答しており、これは同企画史上最多の人数で、NBA全体の選手数のおよそ3分の1に相当するという。ここでは、その一部を紹介したい。

MVP発表前に実施されたアンケートだが、大半の選手たちはMVPとDPOY（最優秀守備選手賞）を的確に予想していた。「2026年のMVPは誰か？」という質問には159名が回答し、そのうち39パーセントがSGAを選出。次いで、ニコラ・ヨキッチ（デンバー・ナゲッツ）が21.4パーセントで2位となり、ジェイレン・ブラウン（ボストン・セルティックス）、ケイド・カニングハム（デトロイト・ピストンズ）、ルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）が8.2パーセントで同率3位に並んだ。

DPOYに関する質問では、ビクター・ウェンバンヤマ（サンアントニオ・スパーズ）が41.1パーセントを獲得し、2位以下を大きく引き離して最多得票となった。また、「今年はどのチームが優勝するか？」という質問には146名が回答し、そのうち50パーセントがサンダーを選択。スパーズが25パーセントで2位に入り、すでに敗退しているセルティックスやナゲッツ、ピストンズなどがそれに続いた。

そのほか、「ヤニス・アデトクンボは来シーズンどこでプレーすると思うか？」という質問には、151名の回答者のうち45.7パーセントがミルウォーキー・バックス残留を予想。マイアミ・ヒート（23.2パーセント）とニューヨーク・ニックス（16.6パーセント）がそれに続いた。

また、「トレードで行きたくないチームはどこか？」というエッジの効いた質問も行われており、120名の回答のうちメンフィス・グリズリーズが35.8パーセントで最多得票を記録。次いで、ワシントン・ウィザーズ（11.7パーセント）、サクラメント・キングス（10.8パーセント）が挙げられている。

選手たちによる“本音”が詰まった今回の匿名アンケートは、リーグ内でのリアルな評価や空気感が垣間見える結果として、大きな注目を集めている。