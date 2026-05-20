シカゴ・ホワイトソックスは5月17日、Instagramを更新。村上宗隆（26）がマルチ本塁打を達成したことを報告した。

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同日に行われたシカゴ・カブス戦にスタメン出場した村上は、MLBキャリア自身初となる2打席連続アーチを放ち、1試合2本塁打を記録した。球団は村上の初のマルチ本塁打を特別画像とともに祝福。ファンからは「心からおめでとう」「さすが」など、多くの反響が寄せられた。



【画像】マルチ本塁打を達成した村上宗隆（画像はシカゴ・ホワイトソックスInstagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「楽しそうにチームに溶け込んでるのを見るのも嬉しいし楽しみです」「ムネくんかっこいい」「このままの勢いでホワイトソックス地区首位までいっちゃいましょう」「いい時もそうで無い時もいつでも応援してるぜ」「このデザインのアクスタ欲しいなぁ！Tシャツも！！」「かっけーー」「ムネを温かく 迎えてくれたホワイトソックスのファンとチー ムに、日本のファンからも心からの感謝を」などコメントが寄せられた。