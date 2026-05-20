¡ØÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯¥³¥ó¥µー¥È¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¸ø³«¡ª¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆþ¾ì¼Ô¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â·èÄê
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
6·î10Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëBlu-ray¡ØEiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live ¡õ ÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦!! Vol.9¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¡ØÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦ vol.9!! ～¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Ù¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¤âÆ±»þ¸ø³«
ËÜºî¤Ï¡¢ÂçÂì±Ó°ì¼çºË¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥ÉÀßÎ©50¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É 50th anniversary Eiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live¡Ù¤ª¤è¤Ó¡ØÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦ vol.9!! ～¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Ù¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ¡£
¤³¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¡¢Åìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Î±Ç²è´Û¤Ë¤Æ¡¢¾åµ2ºîÉÊ¤Î¾å±Ç¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾å±ÇÆü¤Ï6·î1Æü¤È6·î2Æü¤Î2Æü´Ö¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Õ¥Ã¥Æー¥¸¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡À¸45¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¸¸¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¤âÆÃÊÌ¾å±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¾å±Ç¤Ç¤Ï¡¢¾åµ2ºîÉÊ¤ËÂ³¤±¤Æ¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¤âÆ±»þ¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÄºÅÀ¤ò¶Ë¤á¤¿¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡¿²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¦ÂçÂì±Ó°ì¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÍ¾¤¹¤È¤³¤í¤Ê¤¯´®Ç½¤Ç¤¤ë140Ê¬´Ö¤È¤Ê¤ë¡£
Åìµþ¡¦¿·½É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¾å±Ç²ñ¤Ë¤Ï¡¢°æ¾å´Õ¤ÈÎëÌÚÌÐ¤¬ÅÐÃÅ¡£6·î1Æü¤Ë¤Ï°æ¾å´Õ¡¢6·î2Æü¤Ë¤ÏÎëÌÚÌÐ¤¬ÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢Î¾ºîÉÊ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤¬½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
6·î£±Æü¤ª¤è¤Ó6·î2Æü¤ÎÆþ¾ì¼ÔÆÃÅµ¤â·èÄê¡£A7¥µ¥¤¥º¤Î¥µ¥Æ¥óÃÏ¡ÊÉÛÀ½¡Ë¤Ë¤è¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー»ÅÍÍ¤Î¥Ñ¥¹É÷¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤Ç¡¢¿®Íê¤Î²»³Ú¥Ö¥é¥ó¥ÉNIAGARA RECORDS¤Î¥í¥´¤È¾å±ÇÆüÄø¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿¡È¥á¥â¥é¥Ö¥ë¡É¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥êー¥ó¤È¡¢Á¡ºÙ¤µ¤È¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿²»¶Á¤Ç¡¢ÅÁÀâ¤Î¥ìー¥Ù¥ë¡Ö¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É¡×¤Î50¼þÇ¯¤ò½Ë¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò¤¼¤ÒÂÎ´¶¤è¤¦¡£¤Ê¤ª¾å±ÇÃæ¤Ï¡¢Çï¼ê¤ä´¿À¼¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2026.06.10 ON SALE
Blu-ray¡ØEiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live ¡õ ÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦!! Vol.9¡Ù
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡ØÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É 50th anniversary Eiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡¡
06/01¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9
³«±Ç¡§15:00¡¡ÅÐÃÅ»þ´Ö¡§ËÜÊÔ¾å±Ç¸å17:20～³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅÐÃÅ¡§°æ¾å´Ï
»Ê²ñ¡§Çë¸¶·òÂÀ
¡ØÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦vol.9～¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à
06/01¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9
ÅÐÃÅ¡§ËÜÊÔ¾å±ÇÁ°¡¡18:30～³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅÐÃÅ¡§°æ¾å´Ï
»Ê²ñ¡§Çë¸¶·òÂÀ
¡ØÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦vol.9～¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¡¡
06/02¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9
³«±Ç¡§15:00¡¡ÅÐÃÅ»þ´Ö¡§ËÜÊÔ¾å±Ç¸å17:20～³«»Ï¡ÊÍ½Äê¡Ë
ÅÐÃÅ¡§ÎëÌÚÌÐ
»Ê²ñ¡§Çë¸¶·òÂÀ
¡ØÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É 50th anniversary Eiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à
06/02¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9
³«±Ç¡¦ÅÐÃÅ¡§ËÜÊÔ¾å±ÇÁ°18:30～³«»ÏÍ½Äê
ÅÐÃÅ¡§ÎëÌÚÌÐ
»Ê²ñ¡§Çë¸¶·òÂÀ
¢¨Î¾¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤â¤Ë¡¢ÆâÍÆ¤¬Í½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£¤Þ¤¿ÅÔ¹ç¤Ë¤è¤êÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢£±Ç²è¾ðÊó
¡ØÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É 50th anniversary Eiichi Ohtaki¡Çs NIAGARA 50th Odyssey Live¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥àÅìÌ¾ºå¾å±Ç
06/01¡Ê·î¡Ë¡¦06/02¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¢°¦ÃÎ¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¡¦T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
¡ØÎëÌÚÌÐ¡ùÂçÂì±Ó°ì¤ò±´¤¦vol.9～¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë～¡Ù¡ÜÂçÂì±Ó°ì¡ØFussa 45 Studio Live 1976¡Ù¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥àÅìÌ¾ºå¾å±Ç
06/01¡Ê·î¡Ë¡¦06/02¡Ê²Ð¡Ë Åìµþ¡¦¿·½É¥Ð¥ë¥È9¡¢°¦ÃÎ¡¦¥ß¥Ã¥É¥é¥ó¥É¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥Í¥Þ¡¢Âçºå¡¦T¡¦¥¸¥ç¥¤ÇßÅÄ
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÂçÂì±Ó°ì OFFICIAL SITE
http://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/
ÂçÂì±Ó°ì¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡¦¥ì¥³ー¥É50¼þÇ¯µÇ°¥µ¥¤¥È
https://www.sonymusic.co.jp/Music/Info/NIAGARA50th/