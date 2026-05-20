◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）１週前追い切り＝５月２０日、栗東トレセン

きさらぎ賞９着のショウナンガルフ（牡３歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は、新コンビの浜中俊騎手が騎乗し、ＣＷコースで３頭併せ。中ショウナンバシット（６歳オープン）、外ガイアメンテ（５歳オープン）を１０馬身以上大きく追走し、３コーナーで差を縮め、直線で並びかけた。追いかけた差のぶん２頭に先着を許したが、一杯に追われて力強さは十分だった。時計も６ハロン８１秒５―１１秒２と申し分ない。

須貝調教師は「動きは本当に良かったよ。来週は息を整える程度かな。やる度に折り合いもついているし、この状態で来週を迎えたい」と満足げな笑みを浮かべた。

皐月賞を使わず、ダービー１本に照準を定めて仕上げてきた。「体重は増えて放牧から帰ってきたけど、成長分を含めてちょうどいいくらいで出せそう。入厩してから思い通りにきている」とトレーナー。昨年の札幌２歳Ｓ覇者が万全の状態で巻き返しを狙う。