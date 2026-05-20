『午前中に売り切れる人気』だと！？【コストコ】の気になる「大容量スイーツ」

【COSTCO（コストコ）】には、マニアが絶賛する大容量商品がたくさんあります。今回はそのなかから「スイーツ」に注目してご紹介。シェアしたり、冷凍したりと大容量でもおいしく食べられそうな商品をピックアップしました。ぜひお買い物の参考にしてみてください。

人気のマフィンに新フレーバーが登場！

コストコで人気のスイーツ・マフィンから新フレーバー「オレンジクランベリーマフィン」が登場。マフィン単体は、1つ150g前後のビッグサイズ。インスタグラマー@empireo25さんによると、生地に「甘酸っぱいクランベリーとオレンジピール」が入っていて「バター風味で甘じょっぱい感じ」なのだとか。以前は2パック組み合わせての販売でしたが、現在は1パックでも買えるようになったそう。冷凍保存もできるので、ぜひ試してみてください。

シュガーのシャリっと感が◎

1個約85gと大きなワッフルが8個入ったこちらは「ベルギーバターワッフル」です。@empireo25さんによると、生地に練り込まれた「パールシュガー」がポイントだそう。噛むたびに「ジャリッ」とした食感が感じられるとおすすめされています。こちらも冷凍保存可能。オーブントースターで軽く焼くと「外側がカリッと」してよりおいしく食べられるそうです。

見つけたら即GETして！

インスタグラマー@nyancoromochi_sweets_blogさんが「午前中に売り切れてしまうほどの大人気」だというのが、こちらの「いちご大福」です。厚めのもちの中にはクリームとこしあんがたっぷり。さらに、丸ごと1粒のいちごがトッピングされています。@nyancoromochi_sweets_blogさんによると「コストコのスイーツとは思えないほど上品な仕上がり」だそう。「リピ確定」と絶賛されているので、見つけたらぜひチェックしてみてください。

パクッとつまめる大きさ

こちらは「ベニエ ココアヘーゼル & ピスタチオ」。ふわふわな生地が特徴のフランス発祥のおやつに、ココアヘーゼルやピスタチオのクリームが入った一品です。食べやすいサイズ感なので、15個入りですがペロッと食べられてしまいそう。インスタグラマー@costco_hackerさんによると、「温めるとクリームがやわらかくなってさらにおいしい」とのこと。試してみてはいかがでしょうか。

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※こちらの記事では@empireo25様、@nyancoromochi_sweets_blog様、@costco_hacker様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A