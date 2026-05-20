アーセナルの優勝が決まった

イングランド・プレミアリーグは5月19日に第37節を各地で行い、2位のマンチェスター・シティはボーンマスと1-1で引き分けた。

この結果、18日にバーンリーに1-0で勝利していた首位のアーセナルとの勝ち点差は「5」となり、最終節を前にアーセナルの22年ぶりとなる優勝が決まった。

優勝が決まる可能性があったゲームを、アーセナルの選手達はクラブハウスに集まって見ていたという。クラブは公式「X」アカウントで、優勝が決定する瞬間の選手達の様子を撮影して公開した。

選手たちは立って試合を見ていたようで、試合が1-1の引き分けに終わった瞬間には飛び跳ねて喜び、大きな歓喜が部屋に広がっていった。

SNSにこの動画が紹介されると、クラブOBの元イングランド代表GKデビッド・シーマン氏も「ノースロンドン フォーエバー！」と反応。ファンは「試合全体の反応を見たい！」「こんな動画が見られるなんて」「トレーニングセンターで優勝を決めた！」「20年このクラブを応援してきて、タイトルを勝ち取ったところを初めて見た」「もう涙が足りない」「ついに！」「早くトロフィーリフトが見たい」「ファンタスティック」といったコメントが寄せられた。（FOOTBALL ZONE編集部）