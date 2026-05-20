◇MLB ブリュワーズ5-2カブス(日本時間20日、リグリー・フィールド)

カブスの鈴木誠也選手が2安打1打点の活躍。チームは4連敗となりましたが、若き“怪物右腕”から安打を放つなど、躍動しました。

鈴木選手は、5番ライトで先発出場。1点を先制された直後の初回の攻撃では、2アウト1、2塁の好機でしたが、2年目の24歳の怪物右腕ジェーコブ・ミジオロウスキー投手に対して、3球連続160キロ超えのストレートで追い込まれると、4球目は152キロのスライダーでバットが空を切ります。

それでも4回の第2打席、カーブ、スライダーに加え163キロのストレートで追い込まれますが、5球目の142キロのカーブをとらえ、ライト前へ。直前のストレートから約20キロ差の緩急でしたが、しっかりはじきかえしました。

その後5点ビハインドとなった8回は、1点を返してなおも2アウト満塁の場面で鈴木選手に打席が回り、左腕アーロン・アシュビー投手からサード強襲のタイムリーヒットを記録。3点差に迫りましたが、チームは反撃及ばず、4連敗となりました。

鈴木選手は4打数2安打1打点の成績。直近3試合連続安打で打率.273に上昇しました。同地区ライバルの若き剛腕に6回無得点とチームは苦戦しましたが、鈴木選手はきっちり安打を記録。昨季もポストシーズンの地区シリーズ第5戦で、ミジオロウスキー投手の163キロのストレートを逆方向へホームランを放っており、今後の対戦も注目されます。