クマによる人への被害発生を受けて閉鎖されていた立山町の称名滝に通じる道路は、きょうから一部区間の通行が再開されました。



滝の間近まではまだ行けませんが、観光客がさっそく訪れていました。



きょうから通れるようになったのは、桂台ゲートから称名平駐車場までのおよそ3キロの区間です。



川腰記者

「こちら、現在閉鎖中の桂台ゲート入口です。この後の称名滝までの道路の一部開放を前に関係者らが安全確認の準備を進めています」





きょうは午前10時にゲートが開けられ、車の通行が再開しました。再開にあたっては、町の職員と猟友会が周辺でクマの出没がないか安全を確認しました。また、観光客にクマへの注意を促すチラシを配ったほか、クマを寄せ付けないように休憩所周辺でラジオを大きな音で流すなど対策を行っています。（KNBラジオが流れる）立山町 舟橋町長「安全確保していただいたうえで称名滝を楽しんでいただければと思っています」称名滝の間近まではまだ行けませんが、観光客は少し離れた場所からでも滝の眺めを楽しんでいました。静岡から訪れた人「クマが出て（一部通行が）だめだということは知らなかった」記者「遠目の称名滝は？」静岡から訪れた人「良かったですよ。少し撮れましたからね」駐車場から称名滝までの遊歩道は、改めて安全が確認できれば今月23日に通行を再開する予定です。