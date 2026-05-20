◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）

ＤｅＮＡのドラフト２位右腕・島田舜也投手（２３）＝東洋大＝が２０日、広島戦（マツダ）に先発し、４回２／３を５安打２失点。２勝目の権利まであとアウト１個のところでＫＯされた。プロ３試合目で初のイニング途中降板となった。

初回は２四球で２死一、二塁とされたが、前日に決勝打のモンテロを中飛。２回も１死から大盛に右中間への二塁打を許したが、後続を絶ってピンチを脱した。４回の投球前には雨脚が一気に強まり、マウンドがぬかるむ悪条件に。すると、５回は１死から連打を浴び、２死一、二塁から菊池に右前適時打を浴びた。連続イニング無失点が「１１」でストップすると、続くＷＢＣ日本代表の小園にも右前適時打を献上したところで相川監督が投手交代を告げた。２番手・吉野は坂倉を１４７キロ直球で空振り三振に仕留めてガッツポーズを繰り出した。

本拠地初登板となった前回１３日の中日戦（横浜）では６回５安打無失点９奪三振の好投でプロ初勝利を挙げた島田。初回に３者連続三振のスタートを切ると、５回には１イニング３者連続３球三振の「イマキュレートイニング」を達成し、新人では１９５４年の梶本隆夫（阪急）以来２人目、セ・リーグでは史上初の衝撃を残していた。