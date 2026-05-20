◆ＪＥＲＡセ・リーグ 広島―ＤｅＮＡ（２０日・マツダスタジアム）

広島は、３点を追う５回に反撃した。２死一、二塁から菊池の右前適時打で１点を返し、続く小園も２死一、三塁から右前適時打。先発・島田を勝利投手の権利を目前にマウンドから引きずり下ろした。続く４番・坂倉は、２死一、三塁から２番手・吉野に対して空振り三振に倒れた。

バッテリーの相次ぐミスで劣勢を強いられていた。３回には先発・森翔平投手が自滅する形で２点を先制された。９番・島田に先頭四球を与え、２死から筒香にも四球。直後に持丸のパスボールで２死二、三塁となり、勝又に２点適時打を浴びた。その後は失点に絡まなかったが、二塁けん制悪送球もあった。

４回には１死二塁から９番・島田のバントを処理した捕手・持丸が三塁送球したが、セーフに（記録は犠打野選）。１死一、三塁とピンチが広がり、蝦名の適時二塁打で３点目を奪われた。

５回からバッテリーごと交代となっていた。２点を返した５回は、代わりにマスクをかぶった石原も今季初安打でチャンスを広げていた。