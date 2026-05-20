あかぬけのヒントが見つかるかも？【美容系Youtuber・きぬ】直伝の“メイクテク”を伝授♡

感度の高いメイクやファッションで絶大な支持を集める美容系YouTuber・きぬさん。そこで今回は、きぬさんがあかぬけのきっかけになった韓国メイクのポイントや、こだわりのベースアイテムをご紹介します。今っぽ可愛いメイクのヒントをチェックしてね♡

あの人たちのあかぬけテク 私の美容史を変えた！ きれいな自分をアップデートし続けている話題の人たちに美容のなかで意識するようになったこと、 簡単にマネできちゃうポイントを教えてもらいました♡ あかぬけへのヒントを見つけてみてね。

きぬさん 登録者66万人超え！美容系YouTuber PROFILE きぬ きぬ●感度の高いメイクやファッションで「マネしたくなる！」と女性から絶大な支持を集める。最新の韓国トレンドコスメやファッションのエッセンスを落とし込むのが得意。

Check! 韓国で初めてメイクをしてもらったときにメイクのつくり込み、ていねいな工程の大切さを実感しました！ 「ベースメイクからポイントメイクまで、すべてがていねいで可愛い仕上がりに大感動！それから、メイクさんが使っていたアイテムやブラシ、工程をマネし始めて、ひとつひとつのポイントメイクをこだわるようになりました。 特にベースは、ファンデーションブラシやスパチュラなどのアイテムを使ってみると、お肌の完成度が全然違うんです」 初めてしてもらった韓国メイクで記念撮影

Check! こだわりのベースアイテムとツール 「土台となるベースをムラなく作ることで、全体のメイクレベルが引き上がる！透明感バツグンの陶器肌をつくるには、スパチュラとパフが欠かせないんです」 【a】VDL メイクスパチュラ／本人私物

▶︎「スパチュラを使うことで均一なお肌がつくれる」

【b】Heartpercent トーンバランシングサンベース／本人私物

▶︎「スキンケアのように、のびのいいしっとりした使い心地。ピンクベージュのカラーで自然なトーンアップ効果◎」 【c】メイクスポンジ／本人私物

▶︎「水を含ませて使うのがマスト！ナチュラル＆きれいなツヤ感が出ます」 【d】Dinto ブラーグローイ 雲楚クッション #942／本人私物

▶︎「厚塗り感が全然ないのにカバー力はしっかりあって、肌を自然ときれいに見せてくれる」

Check! 今っぽ＆お気に入りなポイントメイク 「最近は、リップとハイライトを特にこだわっています！陶器みたいなお肌は、ツヤ感強めなアイテムを選んでるかも。肌なじみのいい色で、全体のトーンをそろえています」 e.繊細パールでスポットライト級の輝き f.毛流れ自在でふわふわ美眉に g.ぷっくりリップがかなうティント ツヤと色にこだわったポイントメイク 【e】OFRA ミニハイライター グレイズドドーナツ／本人私物

▶︎「今まで持っていたハイライトとはツヤ感がケタ違い！ポイント使いするだけで発光した肌に」 【f】フジコ マジカルアイブロウカラー 02 1,408円／かならぼ

▶︎「眉毛は整えるだけで顔の印象が変わる大切なパーツ！塗るだけで明るいふんわり眉がつくれるので、即アカぬけができる」 【g】.tooq ボリューム グレーズシロップティント 02／本人私物

▶︎「とにかく色みが可愛い♡ これ1本でちゅるんとしたリップが完成します。発色もすごくいいのでお気に入りのひとつ」 取材・文／杉山春花

Ray編集部 エディター 佐々木麗