【図々しい！タダで祭り参加？】おしゃべりタイム「お祭り反対」の話題が！＜第10話＞#4コマ母道場
今回は、新興住宅地に引っ越しをしてきた高齢者と若いママたちのお話です。新興住宅地は何もかもが新しい。それは代々築き上げてきたものがない、ということでもあります。「古い時代のなんとなく続いた習慣」を排除できるメリットもありますが、「必要なものがあれば新たに自分たちで手配しないといけない」というデメリットもありそうですね。
第10話 見覚えのある顔
【編集部コメント】
新しくバレーボールチームに加わったのは、あの日「お祭りを中止して」と言ってきた女性のひとり、ユイさんでした。「誰がお祭りを中止にしろと言ったんだろう」と詮索したがるシニアたちに、焦るユイさん。その姿を見て、マサコさんは口を閉ざしました。去年、直接言葉を交わしたマサコさんだけが、ユイさんの顔を覚えていたのです。マサコさんはここでユイさんの名前を出してもしょうがないし、出すべきではないと思ったようですね。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび
第10話 見覚えのある顔
【編集部コメント】
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・みやび