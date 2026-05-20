中東情勢の悪化で、原油の供給が不安定となっています。こうした中、鹿児島市のホームセンターでは、生活に欠かせない食品用ラップやごみ袋の入荷に制限が出ています。店では「必要な分だけの購入」に協力を呼びかけています。

「鹿児島市のホームセンターにきています。草刈機を動かすのに必要な燃料の棚が空っぽ、売り切れています」

鹿児島市のホームセンター・ホームプラザナフコ鹿児島東開店です。日用品から生活雑貨、大工用品まで幅広く取り扱っています。

中東情勢の悪化で、石油由来の原料・ナフサの供給が不足する中、プラスチック製の衣装ケースや、配管に使う塩化ビニル製のパイプは品薄になっていました。

そして、生活に欠かせない商品にも影響が出ています。

この店舗では、食品用ラップは発注しても3週間入荷がなく、きょう20日、ようやく仕入れることができたといいます。

さらに、ごみ袋も希望通りの仕入れができない状況が続いているということです。

ホームプラザナフコ鹿児島東開店の林田真郷店長は「ラップやごみ袋の在庫は確保しているので、必要な分だけの購入に協力してほしい」と呼びかけています。

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