¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡¢ÃÍÉý¼«ÂÎ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯Ãæ¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡¢ÃÍÉý¼«ÂÎ¤ÏÍî¤ÁÃå¤¯Ãæ¤Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡º£Æü¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÃÍÉý¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤ç¤¦¤ÏNY¸¶ÌýÀèÊª¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤ÏÂ¸µ¤Ç¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¥¨¥Ì¥ô¥£¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»ÂÔ¤Á¤Î¥àー¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¡¢4·î7Æü°ÊÍè¤Î¥É¥ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÁ°È¾¤«¤é1.15Âæ¸åÈ¾¤Ø¤ÈÆð²½¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÇäÇã¸òºø¤â1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î±ß¹â¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¡£¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï212±ßÂæ¸åÈ¾¤ÈÁ°ÆüÈæ±ß¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç159±ßÂæÁ°È¾¤«¤é158±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÆ¤Ó159±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶Ìý¡¢ºÄ·ô¡¢³ô¼°¡¢°ÙÂØ¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÄ´À°¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡159.03¡¡EUR/USD¡¡1.1596¡¡EUR/JPY¡¡184.41¡¡
¡¡º£Æü¤Î°ÙÂØÁê¾ì¤Ï¡¢¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¤¹¤ëÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢Á´ÈÌÅª¤ËÃÍÉý¤Ï¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÃæÅì¾ðÀª¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÔÆ©ÌÀ´¶¤Ï·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿¿ÊÅ¸¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤¤ç¤¦¤ÏNY¸¶ÌýÀèÊª¤¬ÆðÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤âÄã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¤½£³ô¤ÏÂ¸µ¤Ç¾å¤²¤ËÅ¾¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë·Ù²ü¤ÎÆ°¤¤Ï°ìÉþ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤ÏÊÆ³ô¼°»Ô¾ì°ú¤±¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÊÆ¥¨¥Ì¥ô¥£¥Ç¥£¥¢¤Î·è»»ÂÔ¤Á¤Î¥àー¥É¤âÉº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÙÂØÁê¾ì¤ÎÆ°¤¤òÐíâ×¤¹¤ë¤È¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤Ë¾å¾º¤·¡¢4·î7Æü°ÊÍè¤Î¥É¥ë¹â¿å½à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.16ÂæÁ°È¾¤«¤é1.15Âæ¸åÈ¾¤Ø¤ÈÆð²½¡£¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÏÇäÇã¸òºø¤â1.33Âæ¸åÈ¾¤Ç°ÂÃÍ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¯¥í¥¹±ß¤ÏÅìµþ¸áÁ°¤Î±ß¹â¤ÎÆ°¤¤ò¼õ¤±¤Æ¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¡£¥æー¥í±ß¤Ï184±ßÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤Ï212±ßÂæ¸åÈ¾¤ÈÁ°ÆüÈæ±ß¹â¿å½à¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥É¥ë±ß¤Ï¥É¥ë¹â¤È±ß¹â¤¬¸òºø¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ç159±ßÂæÁ°È¾¤«¤é158±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È²¼²¡¤·¤µ¤ì¤ë¤â¡¢¥í¥ó¥É¥ó»þ´Ö¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÏºÆ¤Ó159±ßÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¤Ë±ý¤Ã¤ÆÍè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶Ìý¡¢ºÄ·ô¡¢³ô¼°¡¢°ÙÂØ¤¬¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤ËÆ°¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤ç¤¦¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤íÄ´À°¼çÆ³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
USD/JPY¡¡159.03¡¡EUR/USD¡¡1.1596¡¡EUR/JPY¡¡184.41¡¡