「世界で1番取れたことが、めっちゃうれしい」 上田市の中学1年生片山大岳さん バレエの国際コンクールで1位 週6日のレッスン「常に努力する子」【長野】
アメリカで開かれた若手バレエダンサー発掘のための国際コンクール。上田市の中学1年生が、9歳から11歳を対象にした部門で1位に輝きました。
上田市の中学1年生、片山大岳さん12歳。アメリカ・テキサス州で開かれた「ユース・アメリカ・グランプリ」の9歳から11歳を対象にしたプリ・コンペティティブ部門の男子クラシックに出場し、最高位に輝きました。
「応援してくれている人に明るく幸せな踊りが伝わるよう、丁寧に気持ちを込めて踊りをしました」
去年もこのコンクールに出場し、3位となった片山さん。この1年間の成長を結果で示しました。
片山大岳さん
「世界で1番取れたことが、めっちゃうれしい」
会場で演技を見守った母親の由加里さんは…。
母：由加里さん
「常にこの子は努力する子なので、お友達と遊ぶこともないですし、バレエに向き合って、バレエ教室の後も自主練したり、常にしっかり向き合ってきたのかな。その結果が出たのかな」
3歳の時、由加里さんの勧めでバレエを始めたという片山さん。長野に本部を置く白鳥バレエ学園に幼いころから通っていて、現在は週6日レッスンに励んでいます。
白鳥バレエ学園講師 塚田みほりさん
「とてもうれしかったです。きのうも皆で表彰式をYouTubeで見ていて、一等賞と発表された時は手をたたいて喜んでいました」
片山さんは表現力に長けていて、高い身体能力を生かした踊りを披露するアメリカのダンサーにも対抗できたとしています。
今後の活躍に注目です。