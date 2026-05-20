アメリカで開かれた若手バレエダンサー発掘のための国際コンクール。上田市の中学1年生が、9歳から11歳を対象にした部門で1位に輝きました。



上田市の中学1年生、片山大岳さん12歳。アメリカ・テキサス州で開かれた「ユース・アメリカ・グランプリ」の9歳から11歳を対象にしたプリ・コンペティティブ部門の男子クラシックに出場し、最高位に輝きました。





片山大岳さん「応援してくれている人に明るく幸せな踊りが伝わるよう、丁寧に気持ちを込めて踊りをしました」去年もこのコンクールに出場し、3位となった片山さん。この1年間の成長を結果で示しました。片山大岳さん「世界で1番取れたことが、めっちゃうれしい」会場で演技を見守った母親の由加里さんは…。母：由加里さん「常にこの子は努力する子なので、お友達と遊ぶこともないですし、バレエに向き合って、バレエ教室の後も自主練したり、常にしっかり向き合ってきたのかな。その結果が出たのかな」3歳の時、由加里さんの勧めでバレエを始めたという片山さん。長野に本部を置く白鳥バレエ学園に幼いころから通っていて、現在は週6日レッスンに励んでいます。白鳥バレエ学園講師 塚田みほりさん「とてもうれしかったです。きのうも皆で表彰式をYouTubeで見ていて、一等賞と発表された時は手をたたいて喜んでいました」片山さんは表現力に長けていて、高い身体能力を生かした踊りを披露するアメリカのダンサーにも対抗できたとしています。今後の活躍に注目です。