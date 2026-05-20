´Ü¤Ò¤í¤·¡ÖÀ®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÎÀÕÇ¤¡×³Ø¶È¤ÈÎ¾Î©¤Î¹õÀîÁÛÌð¤ò¼ç±é±Ç²è¤Ë¤¼¤Ò¥ª¥Õ¥¡¡¼
ÇÐÍ¥´Ü¤Ò¤í¤·¡Ê76¡Ë¤¬20Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡¢¼ç±é±Ç²è¡ÖÌÈµöÊÖÇ¼¡ª¡©¡×¡Ê²Ï¹çÍ¦¿Í´ÆÆÄ¡¢6·î19Æü¸ø³«¡Ë¤Î¥×¥ì¥ß¥¢ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
ÌÈµöÊÖÇ¼¤ò¤á¤°¤ë¥³¥á¥Ç¥£¡¼ºîÉÊ¡£¡ÖÌÈµö¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¡Ê94Ç¯¡¢¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¡Ë¤Î¼ç¿Í¸ø¡¢±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤ÎÆî¾ò¹°¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£´Ü¤Ï¡Ö¿¹ÅÄË§¸÷´ÆÆÄ¤Ø¤Î¥ª¥Þ¡¼¥¸¥å¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡Ö¤¢¤ì¤«¤é30Ç¯¡£°½¾®Ï©¤¤ß¤Þ¤í¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤¢¤ÎÆî¾ò¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
22Ç¯¤Ë´ÜÎ¨¤¤¤ë´Ü¥×¥í¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¹õÀîÁÛÌð¡Ê16¡Ë¤Ï¡¢´Ü¤È¤Î±Ç²è½é¶¦±é¤Ë¡Ö±Ç²è¤Ç¶¦±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤ÈÌ´¤À¤Ã¤¿¡£´Ü¤µ¤ó¤Ï¡ØÁÛÌð¡¢¥Ï¡¼¥È¤À¤¾¡Ù¤È¡¢¿´¤Ç±é¤¸¤ë¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¡£³Ø¤Ö¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
´Ü¤â¡Ö¤¹¤´¤¤ÇÐÍ¥¤µ¤ó¤ÇÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È±þ¤¸¤ë¤È¡¢¡Ö³Ø¹»¤Ë¤â¹Ô¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Æ¡¢³Ø¹»¤Ë¹Ô¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡ØÁÛÌð¤ò¼è¤ì¡Ù¤È¡£À®ÀÓ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤éËÍ¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Û¤«À¾Ìî¼·À¥¡¢±§ºêÎµÆ¸¡¢¹õÀîÁÛÌð¡¢¿¿Ìð¥ß¥¡¢ÆîÌîÍÛ»Ò¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£