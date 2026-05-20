Bリーグファイナル特製スマホケースが登場…長崎＆琉球のデザイン全7種類

5月20日、株式会社FOXが運営するテックアクセサリーサービス「caseplay（ケースプレイ）」は、『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』に進出した長崎ヴェルカと琉球ゴールデンキングスのデザインを採用したスマートフォンアクセサリーの販売を開始した。

今回販売されるのは、オンデマンドプリントによるスリムプロテクションケース。長崎と琉球のロゴやマスコットをあしらったデザインに加え、優勝チーム決定後に発売予定のチャンピオンズデザインなど、全7種類がラインナップされている。

販売期間は5月20日から6月30日までで、価格は税込4980円。対応機種は、iPhone、Xperia、Pixel、Galaxyなど160機種以上となっている。

長崎と琉球が対戦する『りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26』は、5月23日から横浜アリーナで開催。2戦先勝方式で、GAME1は23日、GAME2は24日、1勝1敗となった場合は26日にGAME3が行われる。

現行のBリーグで最後の戦いとなるBリーグファイナル。両クラブのファンにとって、特別な記念アイテムとなりそうだ。





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