懐かしい映像とともにさまざまな年の「きょう放送したニュース」を振り返る「ニュースアーカイブス」です。いくつか過去の5月20日のニュースを見ていきましょう。

【写真を見る】過ぎ去ったきょうを振り返る“ニュースアーカイブス” 5月20日の出来事は【岡山】

高松市民スポーツフェスティバルは6か月間開催

まずは、36年前のきょう。高松市制100周年を記念して開催された市民スポーツフェスティバルのニュースです。

フェスティバル初日のこの日は、市民の代表が点火リレーをしたということで、まるで五輪の聖火リレーみたいですね。

学校区対抗の綱引き大会も行われ、男性、女性、小学生の部と合わせて76チームが熱戦を繰り広げました

。大人も必死になって戦っていていいですね。このスポーツフェスティバルは、6か月にわたって開催されたということです。

ゴルフ場に出没したのはなんと“サーバルキャット”

続いては1999年のニュースです。

檻に入っているこの動物は、サーバルキャットというアフリカなどに生息するネコ科の肉食動物です。

岡山市のゴルフ場で「ヒョウのような動物を目撃した」との通報があり大規模な捕獲作戦の末、住民が捕獲しました。

兵庫県の貿易商がアメリカから購入したと見られていて、その後、池田動物園で保護されました。ちなみに、サーバルキャットは2020年から人に危害を加える恐れがあるとして、ペットとしての飼育は禁止されています。

当時西日本で最大規模の武道館が旧大原町に

続いて、今から26年前、2000年の5月20日、旧大原町に当時西日本で最大規模の武道館が完成し、落成式が行われました。

剣豪・宮本武蔵の生誕地とされる場所に建設され、

外観は、刀の鍔をイメージして作られたそうです。

落成式では、武蔵ゆかりの演舞などが披露され、およそ400人が出席し完成を祝ったということです。