岡山県笠岡市にある恐竜公園の遊具が、この春リニューアルされました。

【画像を見る】下から見るとグロテスク！「あまりにリアルなカブトガニ」オブジェ

その中に「笠岡といえば」…という生きた化石＝「カブトガニ」のユニークな写真映えスポットが登場し、人気を集めています。

ティラノサウルスやプロトケラトプスなど、実物大の恐竜が展示されている笠岡市の「恐竜公園」です。ここに現れたのが...

カブトガニ！カブトガニ！カブトガニ！

あっちもこっちも「カブトガニ」です。カブトガニ博物館に併設されたこの公園では、今年3月に遊具がリニューアルされました。

コンセプトはズバリ「カブトガニ」で、マークの入ったものやイラストパネルがついたものが並びます。



中でも、「フォトスポットに設置されたものが異彩を放っている」と話題になっています。それが...。

何ともグロテスクな「カブトガニ」す、すごい！

（RSK山陽放送 大森 保彦記者）

「それがこの、地面に突き刺さったカブトガニです」

高さは2.2メートルで、地面を突き刺している尻尾の上に、直径1メートルほどの体が乗っています。

下から見ると、足などがリアルに再現されていて、訪れた親子連れも驚いた様子です。



（訪れた子ども）

「口のあたりとか、足とか色まで細部までこだわられて作られているのが、何かすごいリアルでいいなと思います」

（母親）

「中もすごくていねいに本物に寄せて作られているので、（子どもたちも）すごく興奮していると思います」

デフォルメされたカブトガニキャラ「カブニ」もいるのに…なぜ？

笠岡市では、カブトガニの繁殖地が国の天然記念物に指定されていて、博物館では10匹ほどのカブトガニとともに、放流するための幼生も飼育しています。

マスコットキャラクターは、かわいくデフォルメされた「カブニ」「カブ海」「カブ希」もいるのですが、子どもが遊ぶ公園に登場したのは、大きくてリアルなカブトガニ。。。なぜ？！

遊具を手掛けた会社の回答は？「一番のこだわりは...」

遊具を手がけた会社に聞きました。



（遊具を手がけたジャクエツ福山店 竹田幸平店長）

「リアルなカブトガニを見て、学ぶことができるもの、なおかつSNSで発信したりして他の人とつながれるようなもの、というのを目指し、提案させてもらったところが、一番のこだわりです」

笠岡市は、カブトガニを市のシンボルと位置づけ、長年保護活動に取り組んでいます。

今回のリニューアルでは、遊具を通じて多くの人に、自然や生き物の大切さを感じてもらいたいと考えています。

（カブトガニ博物館 森信敏さん）

「『笠岡といえばカブトガニ』って。やっぱり笠岡は、市をあげて取り組んでいることもありますし、ぜひ家族連れだけでなく、カップルとか大人だけでもいいので、遊びに来ていただければと思います」

2億年前から姿の変わらないカブトガニを知り、楽しみながら地球の未来を考えてみてはどうでしょうか。