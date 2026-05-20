女子プロゴルファーの古江彩佳（25）は5月17日、Instagramを更新。甲子園で始球式を務めたことを報告した。

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阪神タイガースのユニフォーム姿の古江は、ピンクのグラブとボールを手に笑顔で写る写真を公開。ユニフォームには、誕生日にちなんだ「527」と自身の名前が記されている。

古江は「人生初めての始球式をさせて頂きました」と報告。さらに、「めちゃくちゃ緊張しましたが、ノーバンで届いてよかったです」とコメントした。最後は阪神のマスコットキャラクターとの写真も添え、楽しんだ様子を披露した。



【画像】阪神のユニフォーム姿で始球式を務めた古江彩佳（画像は古江彩佳Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「勝みなみ選手に嫉妬されるな…コレ」「ノーバンさすがです」「わぁー可愛い」「めっちゃカワイイ」「ノーバン凄い」「ナイスピッチです！」「いい経験でしたね」「彩佳ちゃんが始球式に登場でとても嬉しい」「 キャッチャーやりたかったな」「自分の事の様に嬉しい」「元気な笑顔が見れて良かったです」「球技は得意なんですね」などコメントが寄せられた。