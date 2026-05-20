MLB Japan公式Xは5月17日に投稿を更新し、コロラド・ロッキーズの菅野智之（36）が日米通算150勝を達成したことを報告した。菅野は5月16日（日本時間17日）のダイヤモンドバックス戦に先発し、5回7安打2失点の粘投で今季4勝目をマーク。巨人で136勝、昨季オリオールズで10勝、ロッキーズで4勝を積み上げ、節目の白星に到達した。

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公開された画像では、ロッキーズのユニホーム姿で投球動作に入る菅野を背景に、大きく「日米通算150勝」の文字が配置されている。紫を基調にしたデザインにはロッキーズのロゴも添えられ、節目の記録をたたえる力強いビジュアルになっている。

【画像】日米通算150勝を達成した菅野（画像はMLB Japan公式Xより引用）

この投稿には、Xユーザーから「菅野選手、150勝おめでとうございます。菅野選手は本当にすごい、そしていつもストイックでカッコいい。いつもいつも応援してます」「体調不良ながら投げていて心配したけど、日米通算150勝おめでとうございます。無理しないでゆっくり休養してください！」「オリオールズで10勝というのが素晴らしいんだよ。菅野のコントロールだから出来ることなんだね。おめでとう菅野」「菅野投手日米通算150勝達成おめでとうございます！ まだまだ行っちゃって下さい！」といった祝福の声が寄せられている。