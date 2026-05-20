STARGLOW 3rdシングル「Drivin′ My Life」のジャケットアートワーク公開！キーアイコンはカプセルトイ
STARGLOW が、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin’ My Life」のジャケットアートワークを公開した。
■メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感を切り取ったデザインに
今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコン。何が飛び出すかわからないカプセルトイのワクワク感や、カラフルで夏らしいポップな世界観のなかに、メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感が切り取られている。
3rdシングル「Drivin’ My Life」には、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、2024年にRUI、TAIKI、KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン～GOTH～』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを収録。
初回盤A、B、BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMVなど収録した映像ディスクが付属する。その他、シングル詳細はオフィシャルサイトで。
また7月29日には、STARGLOWにとって初となライブBlu-ray＆DVSTARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』が発売される。
※メイン写真は初回盤Aのジャケット写真
■リリース情報
2026.05.25 ON SALE
DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」
2026.07.22 ON SALE
SINGLE「Drivin’ My Life」
2026.07.29 ON SALE
Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』
■【画像】「Drivin’ My Life」のジャケット写真
■関連リンク
STARGLOW OFFICIAL SITE
https://starglow.tokyo/