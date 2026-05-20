STARGLOW 3rdシングル「Drivin′ My Life」のジャケットアートワーク公開！キーアイコンはカプセルトイ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

STARGLOW が、7月22日にリリースする3rdシングル「Drivin’ My Life」のジャケットアートワークを公開した。

■メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感を切り取ったデザインに

今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコン。何が飛び出すかわからないカプセルトイのワクワク感や、カラフルで夏らしいポップな世界観のなかに、メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感が切り取られている。

3rdシングル「Drivin’ My Life」には、表題曲「Drivin’ My Life」に加え、5月25日に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、2024年にRUI、TAIKI、KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン～GOTH～』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを収録。

初回盤A、B、BMSG MUSIC SHOP限定盤にはMVなど収録した映像ディスクが付属する。その他、シングル詳細はオフィシャルサイトで。

また7月29日には、STARGLOWにとって初となライブBlu-ray＆DVSTARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』が発売される。

※メイン写真は初回盤Aのジャケット写真

■リリース情報

2026.05.25 ON SALE

DIGITAL SINGLE「Good Boys Anthem」

2026.07.22 ON SALE

SINGLE「Drivin’ My Life」

2026.07.29 ON SALE

Blu-ray＆DVD『STARGLOW DEBUT SHOWCASE “Wish upon a star”』

■【画像】「Drivin’ My Life」のジャケット写真

■関連リンク

STARGLOW OFFICIAL SITE

https://starglow.tokyo/