松井玲奈、アーセナルの22年ぶり優勝の日にユニ姿で外出 帰り道にグーナーとグータッチ「こんな人生もあるのか」
5月19日に開催されたプレミアリーグの第37節で、2位のマンチェスター・シティがボーンマスとアウェーで対戦し、1-1のドローに終わり、1試合を残してアーセナルの22年ぶり14度目の優勝が決定した。
【写真あり】アーセナルのユニ姿を公開した松井玲奈
アーセン・ヴェンゲル監督が辞め、それ以降は優勝から遠ざかっていたアーセナル。ミケル・アルテタ監督が2019年12月に監督に就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位となっていた今季は悲願の優勝に向け、チームが一丸に。序盤は勢いがあったが、4月には急失速するも首位を守りきり、見事に優勝した。
アーセナルファンを意味するグーナーである松井玲奈は20日にXを更新。今季の3rdキットを着用した写真と共に「帰り道同じユニ着たGoonerのお兄さんとグータッチした。こんな人生もあるのか」と22年ぶりの優勝をかみ締めていた。
【写真あり】アーセナルのユニ姿を公開した松井玲奈
アーセン・ヴェンゲル監督が辞め、それ以降は優勝から遠ざかっていたアーセナル。ミケル・アルテタ監督が2019年12月に監督に就任し、チームを改革。昨季まで3シーズン連続で2位となっていた今季は悲願の優勝に向け、チームが一丸に。序盤は勢いがあったが、4月には急失速するも首位を守りきり、見事に優勝した。
アーセナルファンを意味するグーナーである松井玲奈は20日にXを更新。今季の3rdキットを着用した写真と共に「帰り道同じユニ着たGoonerのお兄さんとグータッチした。こんな人生もあるのか」と22年ぶりの優勝をかみ締めていた。