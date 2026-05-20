全国でクマの被害が相次ぐ中、AIを活用した新たなクマ対策を岐阜県の企業が開発しました。

【写真を見る】AIがクマだけを識別 苦手な音で追い払う ｢べアラート｣ 100ｍ以上先にいても検知 発売から2か月で100以上の企業などから問い合わせ

（柳瀬晴貴記者）

「こちらの会社では、AIを活用した新たなクマ対策に乗り出しています」



岐阜県大垣市で20年以上、害虫や害獣の駆除を手がける企業「防除研究所」。

この会社が新たに開発したのが、クマの写真を見せると“けたたましい音”を出す、その名も「ベアラート」。その特徴は…





発売から2か月… 100以上の企業や自治体から問い合わせ

（防除研究所 梅木厚生代表）「これはクマだけを認識するカメラ。AIカメラです。人が往来しても全然反応しないが、クマだけに特化したカメラ」

クマだけを識別できる高性能AIを搭載し、360度見渡せるカメラで100メートル以上先にいるクマの姿を検知。クマが苦手とされる高周波と低周波を組み合わせた音を出し、追い払うという仕組みです。

（梅木代表）

「要望がすごく多くなったので、それに対して誰かがやらないといけないということで、害虫・害獣駆除をしている会社なので、うちが使命感を持ってこういうものを開発した」



2年の開発期間を経て今年3月、ついに商品化。発売から2か月ですでに100以上の企業や自治体から問い合わせがあったといいます。価格は1台252万円。

クマよけスプレー以上の効果? もしもクマに遭遇したら…

さらに…



（柳瀬記者）

「もしもクマに遭遇したらどう行動するべきか。こちらの装置は強い音と光でクマを撃退します」



こちらは持ち歩けるクマ撃退装置「イカズチ」。重さ約600グラムと片手でも扱えるサイズです。山などでクマと遭遇してしまった際の護身用で、クマよけスプレー以上の効果があるといいます。価格は19万8000円。

（梅木代表）

「特徴としては40種類 音が変わる。人間と同じ哺乳類で感受性があるので、効くクマと効かないクマがいる。音を変えて、どこかで効かせる。（音に）慣れさせない」



クマからの被害を防ぐため、新たな技術や対策が求められています。