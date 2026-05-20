

STARGLOW『Drivin' My Life』初回盤Aジャケ写

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOWが20日、7月22日にリリースする3rdシングル『Drivin' My Life』のジャケットアートワークを公開した。

【写真】『Drivin' My Life』ジャケ写一覧＆オリジナルグッズ「キーリング」イメージ

今作のジャケットは、「カプセルトイ（ガチャガチャ）」がキーアイコン。何が飛び出すか分からないカプセルトイのワクワク感や、カラフルで夏らしいポップな世界観の中に、メンバー5人の自然体な表情と仲睦まじい空気感が切り取られており、それらが見事にマッチしたビジュアルとなっている。

8月に開催される『SUMMER SONIC 2026』への初出演決定も話題となっているSTARGLOWの3rdシングルは、表題曲「Drivin' My Life」に加え、5月25日に先行配信される新曲「Good Boys Anthem」、24年にRUI・TAIKI・KANONがトリプル主演を務めたFODオリジナルドラマ『ゲート・オン・ザ・ホライズン〜GOTH〜』主題歌「GOTH」のSTARGLOWバージョンを含む全3曲を収録予定。

初回盤Aの映像コンテンツとして、2曲のMusic VideoとそのBehind The Scenesを、初回盤Bには撮り下ろし特典映像を収録するほか、三方背ケース仕様・フォトブック付きのBMSG MUSIC SHOP限定盤には初回盤A・Bの映像コンテンツに加え、今作のPhoto Shooting Behind The Scenesをコンパイル。

さらにオリジナルグッズ「Memory Film Roll Keyring（メモリーフィルムロールキーリング）・オリジナル集合トレーディングカード」付きのBMSG MUSIC SHOP限定バンドル商品と、全6形態でのリリース予定となっている。

またBMSG MUSIC SHOPでの早期予約特典として、3rdシングル『Drivin' My Life』予約者を対象に、抽選で『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE Special Edition-』リハーサル観覧&オフィシャル出待ちへの招待もアナウンスされている。

3rdシングル発売翌週の7月29日には、STARGLOWにとって初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定。本編には、自身初の単独ライブとして横浜BUNTAIで行われたデビューショーケース（1月31日・2月1日開催）より、2月1日第2部公演・全15曲を完全収録。

また特典映像として、リハーサルから本番の舞台裏に密着したメイキング映像に加え、メンバーの率直な想いに迫るインタビューをたっぷり盛り込んだドキュメンタリーをコンパイル。さらに「初回生産盤」は、三方背ケース&デジパックの豪華仕様に加え、特製フォトブックを封入。メンバーそれぞれにフォーカスした「Star Wish」「Green Light」の【FOCUS CAM】も特別収録される。

STARGLOWは現在、自身初となるファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』を開催中。8月には追加公演として、1日・2日に横浜アリーナ、8日・9日にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。