◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝５月２０日、美浦トレセン

過去１０年の勝ち馬のうち６頭がＧ１ウィナーとなった共同通信杯の勝ち馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）が、競馬の祭典へ向けて、陣営も絶賛する動きで仕上がりの良さをアピールした。

自身の時計を大きく短縮する究極の仕上げだ。３馬身ほど先行したフォルラニーニ（５歳２勝クラス）に直線で馬体を並べる。津村明秀騎手の仕掛けにグッと反応すると、力強く伸びて半馬身ほど先着し、６ハロン７９秒７―１１秒２の好タイムをマークした。デビューから全戦でコンビを組む鞍上は「思った以上に時計が出ていましたね。動きは申し分なく、気も入ってきて、馬も競馬が近づいていることが分かってきた感じです」と大一番へ向けてスイッチが入ってきたと手応え。手塚久調教師も「動きは申し分ないし、（レースが）今週でもいいくらい。体もスッキリしているし、皐月賞よりも戦闘モードに入っている」と皐月賞２着からの世代頂点へ。万全の態勢が整っている。（浅子 祐貴）