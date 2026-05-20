たくろう赤木、“ファンと結婚”裏話「声をかけたのは…」「やりたい放題だった」 今夜『これ余談なんですけど…』
きょう20日放送の『これ余談なんですけど…』（後11：10〜 ※関西ローカル）に、たくろう（赤木裕、きむらバンド）、ドンデコルテ（小橋共作、渡辺銀次）、久保田かずのぶ（とろサーモン）が出演する。
【動画】テレビへの不満をぶっちゃけるドンデコルテ
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。たくろう、ドンデコルテ、とろサーモン久保田が来店。M-1グランプリ2025王者と準優勝の2組が、M-1後に起きた出来事を振り返り、半年間で溜まった不満を爆発させる。
M-1グランプリ2025で人生が激変したたくろうとドンデコルテ。オープニングでは、そんな2組のM-1での名シーンを一同で振り返る。かまいたちの濱家隆一から「改めて優勝できて良かったよね？」と声をかけられ、きむらバンドは「ホンマに良かったです。一発で獲りきるのが理想やったので」と語る。相方の赤木は「（M-1の）ネタがいっぱい企業名を出していたので全部がうまくいっている」と、漫才で触れていた企業からCM依頼が殺到している現状にニンマリ。
一方、M-1審査員の一人だったかまいたちの山内健司の1票のおかげで準優勝できたドンデコルテは、「『何で我々を選んでくださったんですか？』」と聞いたら『好み』の一本で押し切られた」と話し、「もっと具体的に教えてください」と迫るが、果たして山内からの回答は。
そして、赤木が昨年8月にファンの一般女性と結婚したことに話が及ぶと、きむらバンドは「声をかけたのは赤木らしい」と吐露。赤木は「劇場から電車で帰った最寄り駅でバッタリ会ったため、やりたい放題だった」と話す。
そして山内は、久保田がかつて他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて電話していたことを暴露。濱家はファンから山内に伝えてくれと言われた“ある苦情”を明かす。
【動画】テレビへの不満をぶっちゃけるドンデコルテ
かまいたちとスペシャルなゲストが、気になるトピックから生まれる「余談」セッションを楽しむトークバラエティー。たくろう、ドンデコルテ、とろサーモン久保田が来店。M-1グランプリ2025王者と準優勝の2組が、M-1後に起きた出来事を振り返り、半年間で溜まった不満を爆発させる。
一方、M-1審査員の一人だったかまいたちの山内健司の1票のおかげで準優勝できたドンデコルテは、「『何で我々を選んでくださったんですか？』」と聞いたら『好み』の一本で押し切られた」と話し、「もっと具体的に教えてください」と迫るが、果たして山内からの回答は。
そして、赤木が昨年8月にファンの一般女性と結婚したことに話が及ぶと、きむらバンドは「声をかけたのは赤木らしい」と吐露。赤木は「劇場から電車で帰った最寄り駅でバッタリ会ったため、やりたい放題だった」と話す。
そして山内は、久保田がかつて他のコンビに届いたファンレターを勝手に開けて電話していたことを暴露。濱家はファンから山内に伝えてくれと言われた“ある苦情”を明かす。