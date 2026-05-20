ドンデコルテ、まさかの「写真集」発売 “狂気と色気”の境界線
『M-1グランプリ2025』準優勝のお笑いコンビ・ドンデコルテが20日、デジタル限定で『ドンデコルテ写真集「残響」』を25日にリリースする。
【写真】肉体美も披露した『ドンデコルテ写真集「残響」』
『M-1』以降、各方面からオファーが止まらないドンデコルテが、まさかのデジタル写真集をリリース。じわじわと侵食していく違和感、思わずスワイプしたくなる恐怖感。現実と虚構、狂気と色気の境界線を滲ませながら、才能溢れる2人のまだ誰も知らない顔が暴かれる。
ドンデコルテは、2019年11月結成。東京渋谷・神保町よしもと漫才劇場を拠点に活動。25年の『M-1グランプリ』で初めて決勝に進出し、準優勝し話題を集める。
メンバーの渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）は、1985年8月2日生まれ、山口県周南市生まれ。趣味は、けん玉、読書、日本文学で特技もけん玉。カゲヤマの益田康平の実家で同居生活を送っており、そこでよく作っている“銀次チャーハン”も注目を集めている。
小橋共作（こばし・きょうさく）は、1989年6月17日生まれ、沖縄県宜野湾市生まれ。趣味は、海外ドラマ、筋トレ、お酒で、特技はあまり嫌われない、カエルみたいなあごが出る。横浜DeNAベイスターズファンで、球団主催イベントにもドンデコルテとして多数出演している。
【写真】肉体美も披露した『ドンデコルテ写真集「残響」』
『M-1』以降、各方面からオファーが止まらないドンデコルテが、まさかのデジタル写真集をリリース。じわじわと侵食していく違和感、思わずスワイプしたくなる恐怖感。現実と虚構、狂気と色気の境界線を滲ませながら、才能溢れる2人のまだ誰も知らない顔が暴かれる。
メンバーの渡辺銀次（わたなべ・ぎんじ）は、1985年8月2日生まれ、山口県周南市生まれ。趣味は、けん玉、読書、日本文学で特技もけん玉。カゲヤマの益田康平の実家で同居生活を送っており、そこでよく作っている“銀次チャーハン”も注目を集めている。
小橋共作（こばし・きょうさく）は、1989年6月17日生まれ、沖縄県宜野湾市生まれ。趣味は、海外ドラマ、筋トレ、お酒で、特技はあまり嫌われない、カエルみたいなあごが出る。横浜DeNAベイスターズファンで、球団主催イベントにもドンデコルテとして多数出演している。