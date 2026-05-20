プレミアリーグ第37節の結果、2位マンチェスター・シティは首位アーセナルの勝ち点に並ぶことができなくなり、アーセナルの22年ぶりの優勝が決定した。



このリーグ制覇は、新たな記録も生み出すことになった。MFマックス・ダウマンは、今季が終了する日曜日（現地時間）に16歳と144日で、もっとも若くしてプレミアリーグで優勝した選手となる。ダウマンは今季、途中出場で5試合に出場しているため、メダルを受け取る資格がある。これまでの記録は17-18シーズンのフィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）の17歳と350日だったが、ダウマンはこの記録を1年以上も上回ることになった。





16歳、初ゴールは独走弾



相手のCKからのボールを

自陣ボックス付近で受け取ると

相手ディフェンス2人をかわして

ゴールまで運び切る



歴史に残るトップチーム初ゴールを

もう一度ご覧あれ



プレミアリーグ第30節

アーセナル v エヴァートン

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シーズンが始まった頃は15歳だったダウマンは、今季さまざまな最年少記録を打ち立てている。2025年8月にはトップチームデビューを果たし、15歳235日で今季のプレミアリーグ最年少選手に。11月には15歳308日で、チャンピオンズリーグ史上最年少出場記録を打ち立てた。鮮烈だったのは3月のエヴァートン戦だ。試合終盤にゴールを決めたダウマンは、16歳73日でプレミアリーグ史上最年少得点記録を樹立している。チームが優勝したため、ダウマンが樹立した最年少ゴール記録も特別なものとなった感がある。これからさらなる成長が期待されるダウマンだが、来季はどんな活躍を見せてくれるか、今から楽しみでならない。