◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）追い切り＝５月２０日、美浦トレセン

トライアル勝ちの勢いのままに大舞台へ挑む。フローラＳ覇者のラフターラインズ（牝３歳、美浦・小笠倫弘厩舎、父アルアイン）が、美浦・Ｗコースで絶好の動きを披露した。ダミアン・レーン騎手＝オーストラリア＝を背に最終追いを敢行。フジレイメイ（４歳２勝クラス）を２馬身追走し、馬なりで直線へ。強めに追われる僚馬と手応えの差は歴然で、半馬身の先着。６ハロン８１秒８―１１秒４と、フローラＳの最終追いより０秒６速い全体時計を計時した。

小笠調教師は充実の表情を浮かべる。「ジョッキーに状態の確認と反応を見てもらうことを主眼に、おおむね希望通りの追い切りができました」。レーン騎手は「余裕をもって、いい仕上がりだと感じました」とこちらも好感触。１３日に帰厩して日は浅いが、１５日には美浦・Ｗコースで自己ベストの６ハロン８１秒１―１１秒３をマーク。完璧に仕上がったと見ていい。

唯一の懸念はゲート。小笠調教師も「まだ少し不安は残ります」と認めるが、前走の前からメンタル面の成長が見られるという。フローラＳは上々のスタートを切ることができた。落ち着きが課題の解決につながりそうだ。トレーナーは会見で２度「状態は万全」という力強い言葉を発した。樫の女王に輝くための条件はそろった。（三戸 達也）