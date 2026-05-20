¡Ö³Ë·³½Ì¤ÎÆ»ÆÁÅª¸¢°Ò¡×¡¡¹ñÏ¢ÁíÄ¹¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÈÆüËÜ
¡¡ÍèÆüÃæ¤Î¹ñÏ¢¤Î¥°¥Æ¥ì¥¹»öÌ³ÁíÄ¹¤¬20Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤ÈÆüËÜ¤Ï³Ë¤Î·³½Ì¤ÈÉÔ³È»¶¤Î¡ÖÆ»ÆÁÅª¸¢°Ò¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£º£Ç¯Ëö¤Ç½ª¤¨¤ë2´ü10Ç¯¤ÎÇ¤´üÃæ¤Ë¹Åç¤ÈÄ¹ºê¤Ç¡Ö¸¶Çú¤ÎÆü¡×¤Î¼°Åµ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢ÈïÇú¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ë¿¼¤¯´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¹ñÏ¢¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤â¼Õ°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡À¤³¦¤Ç¤Ï³ËÊ¼´ï¤ÎÁý²Ã¤È¶áÂå²½¤¬¿Ê¤ß¡¢³ËÉÔ³È»¶ÂÎÀ©¤¬´íµ¡Åª¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¡£ÊÆ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¹ñÏ¢ËÜÉô¤Ç22Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ë³È»¶ËÉ»ß¾òÌó¡ÊNPT¡ËºÆ¸¡Æ¤²ñµÄ¤Ç¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤¬³ËÉÔ³È»¶¤Î¸¶Â§¤òÇ§¼±¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥°¥Æ¥ì¥¹»á¤Ï¡¢¡ÖÉÔ³È»¶¤È¤È¤â¤Ë·³½Ì¤â¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£