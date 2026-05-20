歌舞伎俳優・市川團十郎が、子どもたちと散歩する様子をアップした。

２０日に自身のインスタグラムを更新し「二人と散歩すると、なんかホッとします」だそうで「なんだろね、、ありがとうって伝えてる」。長女で舞踊家・市川ぼたんとしても活動する女優・堀越麗禾と長男・市川新之助（勸玄くん）を後ろから撮影した。

その写真に、フォロワーは「新之助さんぼたんさん本当に仲良しですね。そして素直にお育ちになられて、素敵です」「二人とも優しく成長されていて、素敵です。麻央ちゃんも一緒って感じます。優しい時間のお福分けをありがとうございます」「きっと、成長が早すぎていまこの時が貴重だと團十郎さまがひしひしと感じていらっしゃるからですかね」とほっこり。

また、成長ぶりに驚く声も寄せられ「２人の後ろ姿変わりましたね？大人になったねー」「お二人とも成長されましたね」「お姉ちゃんの立ち姿が美しい」「お姉ちゃんの後ろ姿が少女から女性に」「二人とも姿勢いいなぁ」「麻央ちゃんも一緒にいるような感じです。麗禾お姉ちゃんの後姿品があり、美しいですね。大きくなりましたね」と反響が寄せられた。