THE ALFEE、NHK『SONGS』で3000本ライブの裏側に迫る 「笑点」出演オフショットなども
NHKの音楽番組『SONGS』の28日放送回にTHE ALFEEが登場する。
【写真】THE ALFEEの楽しそうなトークショットやアツいライブショット
4月にライブ本数「3000」を突破したTHE ALFEE。3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けているという。今回は、そんなTHE ALFEE最大の魅力であるライブにフォーカスを当てていく。
番組では3000本のライブの中からメンバー＆THE ALFEE関係者が選んだ名場面や珍場面映像をたっぷりと紹介。静岡でのオールナイトライブや海外の大規模ライブなど、THE ALFEEの歴史に残るライブの舞台裏や、メンバーを襲ったハプニングを映像とともにトークしていく。番組責任者の大泉洋も「笑いすぎて声が枯れる」ほどの、とんでもエピソードも次々と飛び出す。
さらに3000本目のライブの貴重なステージ裏にもカメラが潜入。セットや照明、楽器の準備などTHE ALFEEのド派手なライブがどのように作られているのかが明らかとなる。
さらに今年放送3000回を迎えた「笑点」にTHE ALFEEが出演するオフショットも。意外なコラボレーションの現場にもカメラが潜入する。
NHKでのスタジオパフォーマンスは、約500人のファンを前にしたスタジオライブ形式。「星空のディスタンス」などヒット曲はもちろん、ライブでも盛り上がる鉄板曲だらけのスペシャルセットリストで届ける。
■放送予定
5月28日（木） 午後10：00〜午後10：45 ＜NHK総合＞
【写真】THE ALFEEの楽しそうなトークショットやアツいライブショット
4月にライブ本数「3000」を突破したTHE ALFEE。3人の色彩豊かなボーカルと、親しみやすいキャラクターで人気を集め、若い世代のファンも増え続けているという。今回は、そんなTHE ALFEE最大の魅力であるライブにフォーカスを当てていく。
番組では3000本のライブの中からメンバー＆THE ALFEE関係者が選んだ名場面や珍場面映像をたっぷりと紹介。静岡でのオールナイトライブや海外の大規模ライブなど、THE ALFEEの歴史に残るライブの舞台裏や、メンバーを襲ったハプニングを映像とともにトークしていく。番組責任者の大泉洋も「笑いすぎて声が枯れる」ほどの、とんでもエピソードも次々と飛び出す。
さらに今年放送3000回を迎えた「笑点」にTHE ALFEEが出演するオフショットも。意外なコラボレーションの現場にもカメラが潜入する。
NHKでのスタジオパフォーマンスは、約500人のファンを前にしたスタジオライブ形式。「星空のディスタンス」などヒット曲はもちろん、ライブでも盛り上がる鉄板曲だらけのスペシャルセットリストで届ける。
■放送予定
5月28日（木） 午後10：00〜午後10：45 ＜NHK総合＞