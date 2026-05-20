○大豊建 <1822> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.56％にあたる404万8500株(金額で29億9993万8500円)を上限に、5月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○信越化 <4063> [東証Ｐ]

発行済み株式数の0.54％にあたる1006万9400株(金額で527億1930万9000円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は5月21日から6月17日まで。買い付け価格は5235円。



○ジャストプラ <4287> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の4.40％にあたる50万株(金額で2億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から12月31日まで。



○東京機 <6335> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の2.47％にあたる20万株(金額で1億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から8月31日まで。



○日本創発Ｇ <7814> [東証Ｓ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.37％にあたる65万株(金額で3億5230万円)を上限に、5月21日朝の東証の自己株式立会外買付取引「ToSTNeT-3」で自社株買いを実施する。



○ＳＯＭＰＯ <8630> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の1.90％にあたる1700万株(金額で690億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月2日から11月18日まで。



○ＭＳ＆ＡＤ <8725> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.5％にあたる9500万株(金額で1900億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から11月18日まで。



○東京海上 <8766> [東証Ｐ]

発行済み株式数(自社株を除く)の6.9％にあたる1億3000万株(金額で2000億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は5月21日から12月23日まで。



［2026年5月20日］



株探ニュース