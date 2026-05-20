「遠くから地響きのようなものが聞こえて 同時にドンと縦揺れのようなものを感じた」小学校の教頭は当時の状況をこう語りました。震度5強を観測した与論町。体育館の天井のパネルが落下するなど被害が出ています。



体育館に散らばるパネル。大きなサイズのものが、あちこちに落ちています。上を見上げると、天井の至るところに隙間が。与論町の体育館・砂美地来館では天井から複数のパネルが落下しました。20日は休館日だったため利用者はおらず、けが人はいませんでしたが、当面の間は営業できないということです。





こちらは地震発生直後、町内のスーパーで撮影された映像です。床には棚から落ちた商品が散乱。飲み物が陳列されていた場所ではビンが割れるなどし、中身が広い範囲に広がってしまっています。この店の店長によりますと、当時、店には買い物客など約30人がいたものの、全員避難し無事でした。店はこの後の地震に備え、20日は早めに営業を終了したということです。（MEEDAFU'S YUIHOSTEL and COFFEE・柳田 真希さん）「揺れた時小さい建物にいたのでなんの振動だろうと思ったら結構揺れた。店に戻ったら商品が倒れていたり花瓶が割れていた」こう話すのは、町内でゲストハウスを営む女性。5秒から10秒ほどの強い揺れに襲われたと言います。（MEEDAFU'S YUIHOSTEL and COFFEE・柳田 真希さん）「与論でこんなに大きいのは初めてなので、地元の人たちも揺れに慣れてないので、みんな外に出て逃げた方がいいのかっていうのを声掛け合いながら話した。こんなに大きい地震は初めて、津波の心配がないと言われたのは本当に救い」小学校では。（与論小学校・新納 友和 教頭）「遠くから地響きのようなものが聞こえて、同時にドンと縦揺れのようなものを感じ、地震が来たとわかった。子供たちは最初は驚いていたが、担任の先生方の指示を聞いて机の下に避難したり静かに指示を聞いたりしていた」与論小学校では全校児童約90人が校庭に避難。子どもたちにけがはなく、校舎にも被害はなかったいうことです。（与論小学校・新納 友和 教頭）「毎年避難訓練をしているが、今日がその成果が現れた避難だったと思う。今後も落ち着いた行動をして、怪我することなく避難するように指示を出そうと思っている」与論町役場によりますと、このほか電線が断線するなどの被害が確認されましたが、停電や断水は発生していないということです。