◇MLB パドレス-ドジャース(日本時間20日、ペトコ・パーク)

ドジャースの大谷翔平選手があす日本時間21日のパドレス戦に先発登板する予定です。

大谷選手はここまで7試合に先発登板し、3勝2敗、防御率0.82の成績。前回登板のジャイアンツ戦では今季最多の105球を投げ、7回4安打、8奪三振、2四球、無失点の好投で4試合ぶりに勝利をマークしました。中6日でのマウンドとなります。

ここまで日本時間4月29日のマーリンズ戦から3試合続けて投手専念での登板。それでも直近6試合中5度の複数安打を記録し、最近の4試合では15打数9安打と打率6割と好調。20日の試合ではユニホームを泥だらけに汚しながら2安打1四球1打点の活躍。4登板ぶりの二刀流での出場も期待されます。

パドレスは27歳右腕のランディ・バスケス投手が先発予定。今季は9試合の登板で5勝1敗、防御率2.68の成績。5月16日のマリナーズ戦では6回無失点で白星を飾り、中4日での登板です。

“打者・大谷”に対して、過去の対戦では、昨季5打数無安打3三振に抑えています。